Grzegorz Mielcarski - olimpijczyk z Chełmna, będzie w sztabie trenera piłkarskiej reprezentacji Polski?

Pochodzący z Chełmna Grzegorz Mielcarski ma szansę na wyjątkowe wyróżnienie - zostanie prawą ręką nowego szkoleniowca reprezentacji Polski w piłce nożnej Fernando Santosa. Tajemnicą poliszynela w piłkarskim światku jest to, że właśnie jego widziałby na tym stanowisku sam znany i utalentowany szkoleniowiec.

Grzegorz Mielcarski był podopiecznym portugalskiego trenera, kiedy grał w FC Porto i w AEK-u Ateny (w latach 1995-1999 i w latach 2001–2002).

Grzegorz Mielcarski, były reprezentant Polski, srebrny medalista olimpijski w piłce nożnej, a obecnie komentator sportowy Canal + Sport, miał spotkać się z trenerem kadry narodowej. Co wynikło z rozmów z trenerem kadry Polski Fernando Santosem, w których brał też udział prezes PZPN Cezary Kulesza, to pozostaje niewiadomą. Lada dzień wszyscy spodziewają się jednak poznać ostateczną decyzję, kto zajmie stanowisko asystenta trenera. Czasu nie ma bowiem dużo, pierwsze mecze reprezentacji - eliminacyjne do Mistrzostw Europy - już 24 marca (wyjazdowy z Czechami) i 27 marca (na stadionie narodowym z Albanią).