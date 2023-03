Chełmińskie morsy wskoczyły do Jeziora Starogrodzkiego. Zdjęcia

Chełmińskie morsy zachęcają tych, którzy jeszcze się wahają, a chcieliby spróbować, do przełamania niepewności i do wspólnej aktywności. Jak mówią, zawsze jest świetny czas na to, by rozpocząć przygodę z morsowaniem.

Nasze morsy spotykają się w niedziele, o godz. 11, nad Jeziorem Starogrodzkim.