Czemu lokatorzy jednej z kamienic w Chełmnie mieli oddać umowy najmu właścicielowi?

- Mieszkańcy kamienicy przy Hallera 7 w Chełmnie chcieliby wykupić swoje mieszkania, które zamieszkują od kilkudziesięciu lat - mówi nam Czytelnik. - To kamienica po byłym zakładzie energetycznym, w którym - w każdym przypadku - pracował któryś z nich lub z członków ich rodzin. W Lisewie, Unisławiu, Grudziądzu takie mieszkania zostały sprzedane zasiedlającym je od lat lokatorom. A tu w Chełmnie, na wysyłane w tej sprawie pisma, otrzymujemy odpowiedzi negatywne lub żadne. Dlaczego lokatorzy w Chełmnie są traktowani inaczej?

Niektórzy lokatorzy mówią, że kazano im odesłać lata temu podpisane umowy do Torunia.

- Pan Kaczmarek z administracji w Toruniu poprosił niektórych mieszkańców o odesłanie umów najmu - relacjonuje Czytelnik. - Proszę powiedzieć, co to są za praktyki? Przecież umowa jest dwustronna i obie strony otrzymują jej kopie. Po co była mu ta umowa, np. mojej teściowej. Ale wiem, że nie tylko jej. Teściowa i na pewno jeszcze jedna lokatorka odesłały swoje umowy, nieświadome, że Energa nie ma o żadnych podstaw by o to prosić. Teściowa jest starszą, chorą osobą, zrobiła to bo chciała dobrze - myślała, że musi, bo jej mąż zmarł i że trzeba coś przepisać na nią. Odesłała umowę nieświadoma możliwych negatywnych dla niej konsekwencji.