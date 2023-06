Spór we Wspólnocie Mieszkaniowej na ul. Kopernika w Chełmnie. Poszło o montaż wodomierza

- Zrealizowaliśmy uchwałę podjętą przez Wspólnotę Mieszkaniową o wymianie wodomierzy - mówi Stanisław Jaremkowski, prezes ZUA OJAR w Chełmnie. - Zrobione to zostało na koszt Wspólnoty. Są jednak granice instalacji wodno-kanalizacyjnej i np. taką granicą jest wodomierz do mieszkania. Naprawa instalacji od niego do mieszkania leży po stronie właściciela lokalu. Przy demontażu starego uległy uszkodzeniu śrubki, nie nadawał się do ponownego założenia - powstały koszt jest po stronie właściciela. W bloku, w którym jest 75 lokali, były takie trzy przypadki. Ta firma, której zleciliśmy prace, nie chce nikogo naciągnąć ani oszukać. Wystawi fakturę na Wspólnotę i będzie dochodzić swego.