Hulajnogi w Chełmnie wywołują kontrowersje. Blokują chodniki, są porzucane gdzie popadnie. Zdjęcia

Wiceburmistrz twierdzi, że hulajnogi ze zdjęcia w poście naszej Czytelniczki zostały przestawione tak, aby nie kolidowały z ruchem pieszym.

- Operator został wezwany do szybkiego usunięcia koncentracji urządzeń w niniejszym miejscu, co też w przeciągu maksymalnie 24 godzin powinien wykonać - informuje Piotr Murawski. - Operator został poproszony o analizę problemu w niniejszym punkcie - spodziewamy się, że niewielka grupa osób, lub nawet jedna osoba odpowiada za tę koncentrację, osoba ta zostanie pouczona co do sposobu użytkowania urządzenia. Firma dysponuje takimi danymi. W przypadku ul. Toruńskiej, gdzie obserwujemy największe problemy z funkcjonowaniem systemu, przygotowujemy korektę strefy, z wariantem ustanowienia parkingu obowiązkowego zatrzymania. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł pozostawić hulajnogę wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Tak jak wspomniałem na wstępie jesteśmy na etapie ewaluacji systemu, będziemy wskazywać operatorowi działania, które należy podjąć, by system był nie tylko funkcjonalny, ale przede wszystkim bezpieczny dla pozostałych użytkowników ruchu. Należy jednak nadmienić, że najważniejszym ogniwem systemu są użytkownicy hulajnóg. Od ich kultury zależy, jak zostaną pozostawione urządzenia.