Policjanci z Chełmna patrolują miasto na rowerach. I wpisują mandaty! Zdjęcia

Najczęstszymi wykroczeniami, które ujawniają rowerowe patrole są te, dotyczące kierowania rowerem po alkoholu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej przez pieszych i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. W mijającym tygodniu mundurowi na jednośladach zatrzymali kierowcę samochodu osobowego, który prowadził po narkotykach, co pokazuje, że jest to służba efektywna.

- Sami policjanci chwalą taki rodzaj pełnienia służby, ponieważ jest to efektywniejsza i efektowniejsza forma, niż patrol pieszy - informuje podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie. - Mundurowi są w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie na pieszo, przy czym robią to szybciej, mogąc przy tym przemieścić się nieporównywalnie dalej. Mundurowi w trakcie jednej służby przemierzają kilkadziesiąt kilometrów, patrolując aleje parkowe, miejsca niedostępne dla radiowozów, drogi rowerowe, reagując przy tym na wykroczenia drogowe i porządkowe.

Ich umundurowanie składa się z białych koszulek, krótkich spodni, wygodnego obuwia sportowego, a także obowiązkowo kasku ochronnego i okularów. Mają sprzęt do badania trzeźwości, bloczki do wystawiania mandatów i wszystko, co im potrzebne do pełnienia służby w taki sposób.