W jednym z lokali wyborczych w powiecie chełmińskim była awaria prądu. Jak przebiegły wybory parlamentarne?

W lokalu wyborczym (świetlicy wiejskiej) w Grubnie przez dwie godziny nie było prądu. Obawiano się, że po zmroku będzie problem z kontynuowaniem wyborów z powodu braku oświetlenia.

- Doszło do awarii linii energetycznej przed budynkiem - informuje Anna Bochen, sekretarz Urzędu Gminy Stolno. - Zdarzyło się to, gdy jeszcze było jasno. Zgłosiliśmy to na infolinię. Powiedzieli, że to większa ogólna awaria. W związku z tym, że usłyszeliśmy komunikat, że awaria może potrwać do godz. 19, a wtedy zapada już zmrok, uruchomiliśmy swoje zasoby. Udało się skorzystać z akumulatorów i awaria prądu nie zakłóciła odbywających się wyborów. Komisja mogła bez przeszkód pracować.