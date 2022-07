Takie atrakcje mają uczestnicy letnich zajęć w Chełmińskim Domu Kultury. Zdjęcia

Organizatorzy zajęć letnich z Chełmińskiego Domu Kultury spotkali się z kreatywnymi uczestnikami na tworzenie niepowtarzalnych, malowanych toreb. Praca była owocna. Torby jeszcze schną, a gdy będą gotowe do odbioru - dzieci będą mogły się po nie zgłosić. Prowadzenie warsztatów - Renata Korszla-Silwer.

Anna Strońska z kolei zaprosiła na warsztaty w lesie. Była między innymi wspólna budowa szałasu w lesie. Ponadto, płachta biwakowa i hamak - a to wszystko w ramach Akademii Dobrej Zabawy. Chodziło o to, by pokazać młodym ludziom, jak mogą schronić się w lesie. Na koniec warsztatów zaproponowano strzelanie z łuku na jeziorem.