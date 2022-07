Enej zagrał na rynku w Chełmnie. Tak bawiła się publiczność. Zdjęcia

O Enej

Enej – polsko-ukraiński zespół muzyczny wykonujący muzykę z pogranicza folku, rocka, ska, punku i szeroko pojętej alternatywy ukraińskiej. Zespół został założony w Olsztynie, w 2002 roku, przez braci Piotra i Pawła Sołoduchów i ich przyjaciela Łukasza Kojrysa. Szerokiej publiczności zespół przedstawił się w 2011 roku, gdy wygrał telewizyjny program Must Be the Music. Tylko muzyka. Muzycy zdobyli wiele nagród na festiwalach i galach muzycznych.