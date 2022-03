Tak wygląda na placu budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Zdjęcia

Nowa siedziba Starostwa Powiatowego w Chełmnie już cieszy oko. Budowa obiektu jest już niemal zakończona. Wykonawca ma czas z ukończeniem wszystkich robót do czerwca 2022 roku. Obiekt liczył będzie łącznie ponad 3 tysiące m kw. To trzy kondygnacje naziemne i jedna podziemna - z przeznaczeniem głownie na archiwum główne i pomieszczenia techniczne. Działka ma ponad 4650 metrów kw. Wartość inwestycji to ponad 18 mln złotych.

Inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym duży parking - na ponad 60 samochodów. Wykonane zostaną drogi wewnętrzne, oświetlenie, a także mała architektura. Te prace także jeszcze są w trakcie realizacji.