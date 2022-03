W Kijewie Królewskim i Papowie Biskupim obchodzono Dzień Kobiet. Byli wyjątkowi goście. Zdjęcia

W GOK-u w Papowie Biskupim obchodzono Gminny Dzień Kobiet. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze przy słodkim poczęstunku i kawie. Wieczór rozpoczął się od życzeń, które zgromadzonym paniom złożył wójt Andrzej Zieliński. Obdarował je również słodkim upominkiem. Niespodzianką był występ Krzysztofa Prusika, zwycięzcy trzeciej edycji programu "The Voice Senior" - wokalisty z drużyny Witolda Paszta. Artysta zachwycił między innymi swoim wykonaniem utworów takich jak: "Dopóki jesteś" Skaldów, "You are my destiny" Paula Anki czy "Zabiorę Cię Magdaleno" zespołu VOX. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania. Impreza została zorganizowana przez wójta gminy Andrzeja Zielińskiego, Gminny Ośrodek Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Dzień Kobiet na wesoło zorganizowano z kolei w kijewskim w GOK-u. A to za sprawą Kabaretu z Konopi. Fantastyczne skecze, ogromna dawka humoru, tak właśnie obchodzono święto pań. Dodatkowo wójt gminy Arkadiusz Stefaniak zadbał o upominki, które każda z obecnych pań mogła wygrać w loterii fantowej.