Tak świętowano 800-lecie istnienia Unisławia. Zagrali: Sławomir, Baciary, Defis, Cree. Zdjęcia

Unisław świętuje w tym roku 800-lecie swojego istnienia. Z okazji Dni Unisławia zorganizowano imprezę z udziałem muzycznych gwiazd takich jak Sławomir czy Baciary.

Dni Unisławia 2022 otwarte zostały z pompą. Obchody pierwszego dnia ważnego jubileuszu 800-lecia Unisławia uświetniły dwie gwiazdy wieczoru. Zagrał zespół Baciary, a atmosfera była iście góralska. Zabawa z przytupem trwała w najlepsze, bo na scenie grał i śpiewał najlepszy zespół z Podhala. Licznie zgromadzona publiczność w unisławskim parku wysłuchała największych hitów, a nogi same rwały się do tańca. Na tym się jednak nie skończyło, bo na finał pierwszego dnia święta Gminy Unisław do wspólnej zabawy zaprosił też zespół Defis. Koncert gwiazdy wieczoru zgromadził tłumy fanów, którzy śpiewali wraz z zespołem, bo ze sceny popłynęły największe hity.

Święto gminy Unisław

Dni Unisławia 2022 zainaugurowało spotkanie wójta Jakuba Danielewicza z dziećmi i młodzieżą z "Iskierki". Kolorowe konfetti wystrzeliło w górę na uroczyste otwarcie, by dać znak, że pora zaczynać jubileuszowe obchody. Urodziny świętował Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Unamel w Unisławiu. Z tej okazji nie zabrakło konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Kręciło się koło fortuny z pytaniami o Unamelu i 800- leciu Unisławia na "Przystanku Biblioteka", a za poprawne odpowiedzi nagradzano uczestników urodzinowymi gadżetami i firmowymi produktami jubilata. Wspaniale zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Gminnego "Krasnoludek" oraz Niepublicznego Przedszkola "Zielony Zakątek" w Unisławiu w artystycznych prezentacjach. Podziwiać była okazja taneczne umiejętności grup tanecznych z GOK-u i wokalny występ uczniów SP Grzybno. Wręczono też nagrody laureatom i uczestnikom Konkursu Wiedzy o Gminie Unisław i Powiecie Chełmińskim. Na scenie wystąpił Duet My, który zaprosił publiczność do wspólnego muzykowania. Nie zabrakło rodzinnych konkursów z nagrodami i zabaw taneczno - ruchowych dla dzieci z Chasem oraz zabaw bańkowych z Olafem i Elzą, a także widowiskowego pokazu naukowo - chemicznego. Wokół sceny nie brakowało atrakcji, a mowa o: strefie food trucków, lunaparku, stoiskach promocyjnych, szczudlarzu, pokazach naukowych, wystawie fotograficznej"Unisław na starej fotografii", strefie aktywności dziecięcej, barze, wybijaniu okolicznościowej monety, stoisku edukacyjnym Nadleśnictwa Toruń, "Przystanku Biblioteka", zakątku animacji GOK-u oraz polsko - ukraińskim stoisku. Piątkowe obchody zwieńczyła zabawa pod chmurką do godz. 2.

Organizatorzy: Gmina Unisław, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu.

Sobotnie świętowanie Dni Unisławia 2022 to znane i lubiane przeboje Sławomira. Fani na autografy czekali w długich kolejkach. Z kolei koncert gwiazdy wieczoru Sebastiana Riedla i zespołu Cree przeniósł publiczność do najpiękniejszych utworów Ryszarda Riedla i Dżemu. To było piękne przeżycie z licznymi owacjami i bisami. Obchody 800-lecia Unisławia w sobotni poranek rozpoczęły sportowe wydarzenia. Na stadionie w Unisławiu od rana do wieczora, piłkarze - od żaków po oldboyów, rozgrywający II Memoriał uczcili pamięć Grzegorza Redo. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników i trenerów za tak aktywny udział oraz dla organizatorów sportowego spotkania - za zaangażowanie i trud włożony w przeprowadzenie meczów, a kibicom za doping. Na starcie pojawili się uczestnicy XVII Półmaratonu Unisławskiego i Dziesiątki Unisławskiej w biegu oraz marszu Nordic Walking. Nie brakowało chętnych do sportowej rywalizacji. Na laureatów najlepszych miejsc w klasyfikacji generalnej i poszczególnych kategoriach czekały puchary oraz nagrody pieniężne i rzeczowe. W unisławskim parku Dni Unisławia 2022 zainaugurowano "Sołtysiadą z Zakolem". Było bardzo sielsko w wiosce sołeckiej, nie brakowało teatralno - kabaretowych pogadanek o życiu na wsi i roli sołtysa. W programie imprezy towarzyszącej Dniom Unisławia nie brakowało strefy dla dzieci, stoisk twórców ludowych, występów artystycznych, pyry z gzikiem i podpłomykiem, pokazów zielarskich. Na scenie zaśpiewały Unisławianki z GOK-u przy akordeonowym akompaniamencie. Pięknym głosem ujęła publiczność Zofia Kosińska. Urocze wianki sobótkowe wyplatali uczestnicy warsztatów. Odbył się również konkurs kulinarny "Kulinarna sołtysiada". Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci bonów o łącznej wartości 2100 zł. Nie zabrakło rodzinnych konkursów z nagrodami. Wręczono również zaszczytny tytuł "Sportowiec Roku Gminy Unisław 2022", podczas uroczystej gali. Świętowano również urodziny Zakładu Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego "Unamel", sponsora strategicznego Dni Unisławia 2022. Drugi dzień zwieńczyła zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.

Wokół sceny atrakcje były równie ciekawe. Mowa o: strefie food trucków, lunaparku, stoiskach promocyjnych, barze, warsztatach cyrkowych, szczudlarzu, stoisku polsko - ukraińskim z malowaniem buziek i zaplataniem warkoczyków oraz zakątku animacji GOK-u. Podziwiać można było również wystawę "Unisław na starej fotografii", opracowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów. Dużą popularnością cieszyło się stoisko, gdzie wybijano okolicznościową monetę. Nad Unisławiem przeleciał samolot z okolicznościowym zadymieniem. Z kolei późnym wieczorem w niebo wzniósł się balon rozświetlony płomieniami, co było bardzo widowiskowe. W sobotę wielkoformatowy telebim dodał uroku obchodom 800-lecia Unisławia, a w sposób szczególny przeniósł publiczność w sentymentalną podróż, ukazując dziedzictwo muzyczne Ryszarda Riedla.

Zobaczcie zdjęcia z 800-lecia Unisławia

