Tak było na spotkaniu z Japonką Toko Hosoya - autorką wystawy w Muzeum w Chełmnie. Zdjęcia

Autorka zaprezentowała sztukę abstrakcyjną. Młoda artystka pochodząca z Japonii, a mieszkająca w Kanadzie, jest tegoroczną absolwentką wyższej szkoły sztuk pięknych - Ontario College of Art and Design w Toronto. Toko już w dzieciństwie tworzyła niezwykłe formy sztuki abstrakcyjnej eksperymentując z różnymi materiałami i stosując nowe unikatowe techniki. Twórczość artystki można określić magiczną, pełną wyobraźni, wielowymiarową i personalną opowieścią ukazującą dwa różne światy, dwie różne rzeczywistości na jawie i we śnie.