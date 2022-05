Tak było na "Spacerku po Chełmnie" szlakiem znanych produkcji filmowych. Zdjęcia

"Mega zwiedzanie w MegaWeekend w Chełmnie” – tym razem zaproszono na kolejny już w tym sezonie „Spacerek po Chełmnie”. Przyświecało mu hasło: „Chełmno na filmowo – szlakiem znanych produkcji filmowych w Chełmnie”.

Przewodnik Piotr Badziąg opowiedział uczestnikom historie kręcenia takich filmów, jak: “Rok spokojnego słońca”, “Jestem”, “Wrony”, “Ziarno prawdy”, “Belfer”, “Podróż za jeden uśmiech”, “Koledzy” czy “Persona non grata”. Miłośnicy zwiedzania dotarli do miejsc, w których nagrywane były sceny do tych filmów.

Udział był bezpłatny.

Organizatorami byli: Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, Koło Przewodników PTTK i Urząd Miasta Chełmna.