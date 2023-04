Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Chełmnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia świat obiegła zatrważająca informacja: w lesie nieopodal Katynia niemieccy żołnierze natknęli się na masowe groby. Sytuacja z miejsca stała się napięta, a informacja ta posłużyła do misternej rozgrywki politycznej pomiędzy nazistowskimi Niemcami a Sowietami. Rząd polski również nie pozostał w tej sprawie bezczynny – chodziło wszak o zbrodnie dokonane na polskich oficerach i inteligencji… Sprawa masowych mogił przyciągnęła uwagę samego Adolfa Hitlera, a na miejscu szybko pojawili się zakonspirowani agenci AK.

Sukienki plus size to idealny wybór na wiosnę dla pań o nieco krąglejszych kształtach. Polskie celebrytki pokochały i często noszą w szczególności jeden z krojów, który jest uniwersalny, sprawdzi się do różnych okryć wierzchnich i przy wielu typach sylwetki. Często ma go na sobie choćby Magda Gessler, a widywana jest w nim również Joanna Liszowska czy Dominika Gwit. Co to takiego?