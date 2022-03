Podzieli się pomysłami na zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Chełmnie. Zdjęcia

- Projekt rozpoczęliśmy pod koniec grudnia, pierwsze spotkania z partnerami mamy już za sobą - informuje Sylwia Szczawińska, specjalista ds. komunikacji w FAM-Technika Odlewnicza. - Kolejny krok to analiza danych zastanych, tj. analiza dokumentów planistycznych, polityk miejskich i raportów z konsultacji społecznych. Tym zajmie się Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia (PZR), która ma na swoim koncie wiele świetnie zrealizowanych projektów partypacyjnych/miejskich. Cieszymy się, że mamy okazję do wspólnych działań i współpracy. Pracownicy Pracowni PZR na ulicach naszego miasta będą prowadzili rozmowy z mieszkańcami i przeprowadzali ankiety. Będziemy pytali o potrzeby kulturalne, infrastrukturalne a także zastanowimy się wspólnie jakich działań, aktywności i wydarzeń kulturalnych brakuje w tej okolicy. To właśnie mieszkańcy Chełmna w realny sposób wpłyną na to co powstanie na skwerze na ulicy Polnej.