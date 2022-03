Pierwsi druhowie z OSP z powiatu chełmińskiego ze świadczeniami ratowniczymi. Zdjęcia

Pierwsi druhowie OSP z dodatkowymi świadczeniami

- Decyzje przyznano sześciu druhom, którzy jako pierwsi złożyli kompletne wnioski. Byli to druhowie z gminy Papowo Biskupie i gminy Stolno, ale w tutejszej komendzie procedowane są już kolejne wnioski - informuje mł. kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP Chełmno. - Świadczenie ratownicze było wyczekiwane przez wszystkich druhów od wielu lat. Zostało ono wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku, na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Prawo do świadczenia w wysokości 200 złotych przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych, co najmniej raz w roku przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.