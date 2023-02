Bon na zasiedlenie 2023. Kto może otrzymać bezzwrotne pieniądze?

Warunki ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie może otrzymać bezrobotny w wieku 18-29 lat, zarejestrowany w PUP, w związku z podjęciem poza miejscem zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: z tytułu ich wykonywanie będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Przy tym odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka, to co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny dziennie. Warunkiem jest też to, by bezrobotny pozostawał w nowym miejscu przez co najmniej 6 miesięcy.