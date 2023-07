Piękni i Młodzi, Skolim, Trubadurzy - koncert „Roztańczona Polska” w Chełmnie. Co jeszcze w weekend powiecie chełmińskim?

Chełmno pełne muzycznych gwiazd

Ogólnopolski Festiwal Polska od Kuchni zagości w Chełmnie. Jeśli jesteście głodni wrażeń, a do tego uwielbiacie dobrze zjeść, to ten wyjątkowy, niedzielny obiad jest właśnie dla was. Już 23 lipca, od 13, na chełmińskim rynku rozpocznie się wspólna zabawa. Wydarzenie jest współorganizowane z Gminą Miasta Chełmno i ChDK. Partnerem Festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiadomo, nie tylko chlebem człowiek żyje, dlatego Festiwal Polska od Kuchni obfituje we wspaniałe atrakcje z super nagrodami, które ufundowali sponsorzy wydarzenia. Dla smakoszy polecamy Konkurs Kulinarny – największy, niedzielny obiad podczas którego wspólnie skosztujmy tradycyjnych, polskich specjałów. Chyba każdy wie, że nie da się odmówić domowego obiadu, który smakuje jak ten najlepszy, prosto od ukochanej babci. Kobiety zrzeszone w KGW to serce i ostoja polskiej tradycji.