Pamiętacie wielki pożar składowiska opon w Raciniewie? Właściciel Krzysztof R. usłyszał wyrok

- Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu, który rozpoznał apelacje, zakończył się 14 grudnia 2023 roku proces w sprawie Krzysztofa R., właściciela dwóch składowisk opon w gminie Unisław - w Raciniewie i Unisławiu - informuje prokurator Mateusz Wiśniewski z Prokuratury Rejonowej w Chełmnie. - Prokuratura w Chełmnie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Chełmnie przeciwko Krzysztofowi R. 30 kwietnia 2021 roku. Zarówno Sąd Rejonowy w Chełmnie, jak i Sad Okręgowy w Toruniu uznały, że składowanie opon odbywało się w sposób stwarzający zagrożenie i wywołały stan bezpośredniego zagrożenia pożarowego. Sąd podzielił stanowisko prokuratury, że opony w Unisławiu - od października 2019 do 7 kwietnia 2021 roku i w Raciniewie - od listopada 2018 roku do pożaru 13 listopada 2020 roku - były przechowywane w sposób grożący pożarem.