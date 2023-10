Pożar w budynku Urzędu Gminy Chełmno. Ewakuacja pracowników. To były ćwiczenia strażackie. Zdjęcia

- Na miejsce zadysponowano trzy zastępy z JRG Chełmno oraz OSP Chełmno, o pomoc poproszono również policję - informuje kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie. - Na miejscu zdarzenia zastaliśmy zadymienie w budynku Urzędu Gminy, pracownicy budynku drugim wyjściem bezpieczne ewakuowali się do wyznaczonego miejsca zbiórki. Były to łącznie 32 osoby. Ratownicy przystąpili do gaszenia pożaru.