W KPP w Chełmnie wszczęto dochodzenie w związku z zaistniałym na rynku w Chełmnie zdarzeniem. Przypomnijmy, w wyniku zapłonu substancji łatwopalnej w urządzeniu gastronomicznym podczas uzupełniania, na jednym ze stoisk poparzone zostało sześć pań.

- Przesłuchanych zostało już kilku świadków zdarzenia na rynku w Chełmnie - mówi podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie. - Docieramy do kolejnych osób, które mogą coś powiedzieć. Tam był duży chaos, każdy inaczej postrzega to zdarzenie. Analizujemy te zdarzenia z prokuratorem. Do zdarzenia doszło podczas imprezy zorganizowanej. Ktoś wpuścił w to miejsce osoby wystawiające stoiska. Musimy ocenić, czy na poziomie organizacji imprezy wszystkie procedury zostały spełnione, czy wszystko było zabezpieczone prawidłowo przed ewentualnym wypadkiem. Nie wykluczamy, że ktoś usłyszy zarzuty. Na razie jednak jest za wcześnie by o tym mówić.