Tak było na Ogólnopolskim Festiwalu Polska od Kuchni w Chełmnie. Zdjęcia

Na chełmińskim rynku trwa wydarzenie Ogólnopolski Festiwal Polska od Kuchni współorganizowane z Gminą Miasta Chełmno i ChDK. Partnerem Festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nie tylko chlebem człowiek żyje, dlatego Festiwal Polska od Kuchni obfituje we wspaniałe atrakcje z super nagrodami, które ufundowali sponsorzy wydarzenia. Dla smakoszy - Konkurs Kulinarny – był największy, niedzielny obiad podczas którego wspólnie skosztowano tradycyjnych, polskich specjałów. Panie zrzeszone w KGW to serce i ostoja polskiej tradycji i to one serwowały smakowite potrawy uczestnikom Festiwalu. Wyjątkowy smak i zapach pysznych, regionalnych potraw można było poczuć na kolorowych stoiskach kobiet z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Trubadurzy w Chełmnie - zobaczcie wideo z rynku w Chełmnie (nagranie: Urząd Miasta Chełmna)