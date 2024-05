Dni Dziecka, zlot, zwiedzanie. Imprezy w Chełmnie i okolicy. Sprawdźcie, co będzie się działo od 29.05.do 8.06.2024 roku

XI Zlot Szlakiem Twierdzy Chełmno

Dla pasjonatów militariów, samochodów wojskowych i terenowych będzie to wyjątkowe wydarzenie. Już od 30 maja możecie zjeżdżać do Bieńkówki 57. W czwartek nastąpi przygotowanie obozu, rozbijanie namiotów. Będzie też wycieczka do Schronu Piechoty i na punkt startowy paralotni. Dzień później będzie okazja do zwiedzenia Fortu I, II i schronu amunicji. Zaplanowano również wyjazd do stadniny koni w Gzinie, gdzie będzie możliwość jazdy konnej dla początkujących jak i zaawansowanych. W sobotę będzie parada do centrum miasta, a następnie uczestnicy ruszą w kierunku Fortu VII - Rybieniec Strzelnica. Tam będą atrakcje z okazji dnia dziecka! Następnie uczestnicy ruszą Szlakiem Twierdzy Chełmno. W godz. 18-20 będą przejażdżki pojazdami wojskowymi, a wieczorem - ognisko, koncert, muzyka z DJ i zabawa. Na zakończenie, w niedzielę, zaplanowano zwiedzanie Góry Zamkowej i wycieczkę nad jezioro Starogrodzkie. Wpisowe wynosi 50 zł (w tym pyszna grochówka wojskowa i unikatowe gadżety zlotowe).