Złoty jesienny liść - seniorzy na scenie w Chełmnie. Co jeszcze zaplanowano?

Seniorzy na chełmińskiej scenie

XX Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora „Złoty, jesienny liść” zaplanowano w niedzielę (8.10.2023) w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie. Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora to okazja do prezentacji twórczości artystycznej klubów seniora działających w naszym regionie. Wydarzenie ma charakter przeglądu i stanowi doskonałą formę zabawy, która ma sprzyjać integracji i wymianie doświadczeń. Organizatorem wydarzenia jest Chełmiński Dom Kultury, a jego gospodarzem niezmiennie Klub Seniora „Zgoda”, działający przy instytucji. Celem jest prezentacja twórczości seniorów, wzajemna wymiana doświadczeń, inspirowanie do podejmowania różnych form aktywności twórczej oraz integracja seniorów. Dla uczestników organizatorzy przewidują dyplomy oraz upominki.