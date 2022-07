Zespół Dawida Okońskiego - muzycy z regionu - przedstawia nowy singel. Posłuchajcie

Dawid Okoński pochodzi z Lisewa.

- Pochodzę z Lisewa, od zawsze jestem związany z Chełmnem - tu ukończyłem 1 Liceum Ogólnokształcące oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Chełmnie, a także uczęszczałem do Chełmińskiego Domu Kultury na zajęcia wokalne - podkreśla Dawid Okoński. - Jesteśmy młodym zespołem, który właśnie wypuścił nowego singla "Przed siebie". Najnowszy singiel to połączenie nowoczesności z brzmieniami kultowych syntezatorów lat 80- tych. Taneczny utwór ozdobiony jest tekstem o przełamywaniu słabości, wsparciu i pozytywnym nastawieniu do życia.

Inspiracje z lat 80- tych to nowy rozdział w życiu artystycznym zespołu. Dla chłopaków nie ma rzeczy niemożliwych. W tych trudnych czasach chcą dać fanom dużo pozytywnej energii, radości i zabawy.