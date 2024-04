W Unisławiu zebrali niemal tonę nakrętek. Pieniądze wspomogą leczenie unisławianina. Zdjęcia

Drodzy mieszkańcy, chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaangażowanie i poświęcony czas podczas zbiórki nakrętek na cele charytatywne - dodaje Paweł Marwitz. - Wasza hojność i dobroć dają nam nadzieje na lepszy świat! Dzięki waszemu wysiłkowi udało się zebrać sporą ilość nakrętek, które przyczynią się do wsparcia potrzebujących. Dziękujemy za ciepłe serca i gotowość do pomocy. Podziękowania należą się również pracownikom gminy Unisław za pomoc przy pakowaniu do wywozu. Razem możemy więcej!