Wypadek w Raciniewie! Zderzyły się osobowe toyota i bmw. Zdjęcia

Kierująca jednym z pojazdów po dłuższej chwili od zdarzenia źle się poczuła i wymagała pomocy medycznej.

- Na miejscu działania prowadziła już policja, a ze względu na dłuższy czas oczekiwania na Zespół Ratownictwa Medycznego, to my zostaliśmy wezwani do udzielenia pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego - informują strażacy z OSP Unisław.