Wypadek na DK91 w Grubnie. Mężczyzna zabrany do szpitala! Zdjęcia

- Samochody: volkswagen candy i kia carens, zderzyły się na wysokości zakładu Stiegelmeyer w Grubnie - informuje mł. kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie. - Jedna osoba została poszkodowana - to 39-letni mężczyzna. Został on, decyzją medyków z Zespołu Ratownictwa Medycznego, przewieziony do szpitala.