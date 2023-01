Ranking Perspektyw 2023 - dwie szkoły z Chełmna ze złotymi i srebrnymi tarczami

Opublikowane zostały wyniki ogólnopolskiego XXV Rankingu Liceów i Techników 2023, na które z zapartym tchem czekają dyrektorzy szkół średnich w całym kraju.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów Collegium Culmense otrzymało złotą tarczę w Rankingu Perspektyw 2023. Szkoła z Chełmna znalazła się na 5. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim, a zarazem 138. w Polsce.

- Święto w "katoliku"! Szkoła zdobyła złotą tarczę i tytuł złotej szkoły - podkreśla Magdalena Witkowska, wicedyrektorka Katolickich Pallotyńskich Szkół w Chełmnie. - Mamy powody do dumy jako społeczność Katolickich Pallotyńskich Szkół w Chełmnie. Złota tarcza przyznana została za ubiegłoroczne wyniki maturalne. W woj. kujawsko-pomorskim zajęliśmy zaszczytne piąte miejsce (wyprzedziły nas tylko po dwa ogólniaki z Torunia i Bydgoszczy). W zestawieniu ogólnopolskim szkoła uplasowała się na bardzo wysokim - 138 miejscu - na 900 ogólniaków ujętych w rankingu. Bardzo się cieszymy. To ogromny sukces i mobilizacja do dalszej pracy.