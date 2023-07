Nowy parking w Chełmnie pomieści 40 samochodów. Jest też toaleta i wiata. Zdjęcia

Niniejsze zadanie stanowi część większego projektu, czyli uspójnienia sieci transportu zrównoważonego na terenie Chełmna.

Przypomnijmy, projekt ten składał się z pięciu części.

- Pierwsza, to budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem od ul. Planty Kolejowe do ul. Brzoskwiniowej. Drugie z zadań to budowy oświetlenia na ścieżce prowadzącej od Plant Kolejowych do ul. Przemysłowej - wymienia Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna. - Kolejne z zadań dotyczyło budowy chodnika na ul. Jastrzębskiego - od ul. Biskupiej do mostku na rzece Browinie, a czwarte wiązało się z dostawą stojaków rowerowych oraz stacji naprawczych rowerów. Ostatnim - piątym elementem zadania - była właśnie budowa parkingu na ul. Biskupiej.