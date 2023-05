Przegląd prasy z Chełmna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.05.2023

Powiat Chełmiński realizuje przedsięwzięcie pn.: Modernizacja dróg i ciągów międzygminnych. Powstanie około 45 km nowej nawierzchni, a koszt wykonania to niemal 8 mln złotych. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. To nie wszystko, co zaplanowano w 2023 roku w ramach poprawy infrastruktury drogowej.