W jakich branżach będą potrzebować pracowników w powiecie chełmińskim w 2023? Oto barometr zawodów

Personel medyczny pilnie poszukiwany

Wielu medyków to emeryci

- Od dawna musimy sobie radzić z tym wyzwaniem braku kadry medycznej - mówi Marzanna Ossowska, dyrektor SP ZOZ w Chełmnie. - Obecnie bardzo dużo personelu to osoby z uprawnieniami emerytalnymi. Gdyby część z tych osób nie chciała już kontynuować pracy to poważnie obawiam się o zapewnienie ciągłości opieki medycznej. Pracujący w naszej placówce lekarze to w 30 procentach emeryci. Z kolei lekarz pracujący w systemie od godziny 7 do 15 – to aż w 50 procentach emeryci.