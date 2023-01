Oto najtańsze działki do kupienia w powiecie chełmińskim z serwisu Otodom. Zdjęcia Monika Smól

Oto najtańsze działki budowlane i inwestycyjne do kupienia w Chełmnie i okolicach. Znaleźliśmy je w serwisie otodom.pl. Zobaczcie zdjęcia. Być może któraś z lokalizacji przypadnie wam do gustu. A może na którejś z tych działek, do 60 tys. złotych, wybudujecie swój dom lub postawicie zakład? Sprawdźcie!