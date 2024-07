Nawałnica w Chełmnie. Jak rwąca rzeka z wodospadami! Ruch pociągów całkowicie wstrzymany! Nowe zdjęcia

- W tym tygodniu poproszę przewodniczącego Rady, by zorganizować spotkanie wszystkich radnych - zapowiada Mariusz Kędzierski. - Trzeba - na ile możemy - zapobiec takiej sytuacji, jaka miała miejsce, na przyszłość. Chcę, aby radni zgodzili się zwiększyć kwotę na czyszczenie wpustów ulicznych i podwoić lub potroić częstotliwość wykonywania tych prac. Miasto zleca to Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Chcę, aby było to robione często i regularnie. Bo jak z tak wielką wodą, jak ta po nawałnicy, lecą liście, piasek, a do tego jeszcze studzienki nie są świeżo wyczyszczone - to mamy takie obrazy, jak w piątek. Choć przy takiej ilości wody, jak ta piątkowa, to nie wiem czy by to jakakolwiek instalacja odebrała.