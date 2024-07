Odpust Chełmiński 2024: Tradycja i wiara na ulicach Chełmna. Zdjęcia

Pielgrzymi przybywają do Chełmna

Uroczystości odpustowe w Chełmnie

Odpust chełmiński to nie tylko czas modlitwy, ale również okazja do uczestnictwa w licznych uroczystościach religijnych. Już pierwszego dnia, pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka, odbyła się suma odpustowa, która zgromadziła wielu wiernych. Wieczorem był Apel Jasnogórski, a północ przyniosła ze sobą Pasterkę Maryjną.

Program uroczystości na kolejne dni

Odpust chełmiński to wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu religijnym, które każdego roku przyciąga do Chełmna wiernych z całej Polski. Jest to okazja do wspólnej modlitwy, refleksji oraz uczestnictwa w tradycji, która żyje w sercach ludzi od wieków.