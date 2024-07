Wielki sukces w Unisławiu: Nielegalne składowisko opon zniknęło z krajobrazu

Historia pożaru - początek zmian

Walka z nielegalnym składowiskiem

- Uprzątnięcia terenu oczekiwałem solidarnie - od Ergum i od Krajowej Spółki Cukrowniczej, która teren Ergum wydzierżawiła - informuje Jakub Danielewicz. - SKO to poparło. Spółka odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Długo więc to trwało proceduralnie, ale konsekwencja przyniosła oczekiwany skutek.

Determinacja wójta gminy Unisław walce z winnymi działania nielegalnego składowiska opon

Sukces w Unisławiu może służyć jako przykład dla innych gmin borykających się z podobnymi problemami. Pokazuje on, że odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu mogą przynieść oczekiwane rezultaty, nawet wobec wydawałoby się nie do rozwiązania spraw. Natomiast podmioty, które wydzierżawiają swoje tereny, skłania do zastanowienia się nad tym, by dokładnie sprawdzać komu i na jakie cele.