Lubicie reggae? Mesajah zagra w Chełmnie! Co jeszcze wkrótce w powiecie chełmińskim?

Chełmno

Wystawa w Muzeum

Dr Franciszek Wasielewski (1891-1985) to bohater kolejnej wystawy czasowej prezentowanej w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Ekspozycja będzie czynna do końca kwietnia. Franciszek Wasielewski był jednym z prekursorów pediatrii w Chełmnie, a na początku lat 50. XX w. twórcą miejscowej „Przychodni dla Matki i Dziecka”. Po II wojnie św. pełnił obowiązki lekarza domowego, powiatowego, leczył też w Przychodni Wydziału Zdrowia oraz kierował Państwowym Domem Małego Dziecka. Pracował też jako lekarz szkolny w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2. Zawodowo był czynny do końca swych dni. Zmarł bezdzietnie 5.06.1985 r. w Chełmnie i spoczął obok żony na miejscowym cmentarzu parafialnym. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.