Kalina Szulc ze szkoły w Grubnie stworzyła zwierzę przyszłości i wygrała ogólnopolski konkurs. Zdjęcia

Kalina Szulc jest uczennicą kl. III Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Grubnie. Jak mówi, szkołę wybrała nieprzypadkowo.

- Szkołę wybrałam z myślą o tym, jaki zawód chciałabym wykonywać w przyszłości - mówi Kalina Szulc. - A chciałabym być grafikiem cyfrowym, pójść na studia związane ze sztuką, by pracować w przyszłości w branży kreatywnej. Początkowo myślałam o innej ścieżce kariery zawodowej, ale ostatecznie wybrałam tak, aby przyszła praca dawała mi radość, bym lubiła to co robię. Grafikę lubiłam od dziecka.

Konkurs, w którym wzięła udział Kalina, miał ogólnopolski zasięg. Zadanie polegało na wykonaniu pracy graficznej, która przedstawiać miała zwierzę przyszłości. Trzeba było poruszyć wyobraźnie i pomyśleć, jak mogą za dziesiątki, setki czy tysiące lat wyglądać zwierzęta. Można było zmodyfikować wygląd już istniejących zwierząt lub zaprezentować nowe, nieistniejące jeszcze zwierzę.