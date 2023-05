Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego zorganizowano w Grubnie. Rywalizowała młodzież z powiatu chełmińskiego. Zdjęcia

Chociaż pytania konkursowe bazowały na zagadnieniach maturalnych z poziomu rozszerzonego to większość uczniów uczestniczących w konkursie poradziła sobie bardzo dobrze.

Zwyciężczyni z Grubna poleci do Stanów Zjednoczonych

- Najlepsza w powiecie okazała się uczennica ZS CKZ w Grubnie, czyli Alina Radin z klasy IV Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej - informuje Monika Ośmiałowska, nauczycielka w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. - Niebawem Alina będzie mogła jeszcze lepiej doskonalić swoje umiejętności językowe, ponieważ z grupą innych uczniów leci do Detroit w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie brała udział w światowym finale Odyssey of The Mind.