Film, pokaz mody, muzyka - 11 listopada w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie. Zdjęcia

Za uczniami ZS nr 2 w Chełmnie tydzień podróży do przeszłości. Zwieńczył go czas spędzony w klimatycznej kawiarence, któremu towarzyszyła muzyka z lat 20-tych, a goście świętowali w strojach z tamtych lat. Na pomysł, aby w taki niestandardowy sposób uczcić 1 listopada, wpadła nauczycielka Joanna Sprycha, a zainspirowana ideą młodzież przystąpiła do działania.

- To była żywa lekcja historii - mówi Joanna Sprycha. - Chciałam uatrakcyjnić to święto narodowe, zrobić coś, dzięki czemu uczniowie poczują klimat tamtych czasów, sami mogli wykazać się kreatywnością. To była moja inicjatywa, ale wykonanie nie byłoby możliwe bez zaangażowania mojej klasy - II TI - oraz uczniów naszej szkoły. Wielu z nich spisało się na medal.