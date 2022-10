Impreza w Chełmnie. Tak było na Święcie Podwórka Sąsiedzkiego. Zdjęcia

Podczas spotkania było można spotkać Trolla. Młodzież stworzyła wielkoformatową planszę do gry w warcaby, wolontariusze poświęcili czas i zaangażowanie.

- Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna – za wsparcie i pomoc w realizacji projektu - mówi Sylwia Szczawińska, specjalista ds. komunikacji w FAM. - Projekt Fundacji Odlewnia dobiegł końca. Zimą na podwórku będzie działo się mniej, ale wiosną znowu rozpoczniemy kolejne działania. Zależy nam na tym, by mieszkańcy sami proponowali kolejne tematy spotkań, warsztatów, szkoleń. Chętnie udostępnimy miejsce osobom, które go potrzebują np. do rozwijania pasji i spędzania wspólnie czasu. Jesteśmy otwarci na każdy pomysł. Wystarczy napisać do nas na adres [email protected] Serdecznie zachęcamy do współpracy. Partnerami naszego projektu byli Urząd Miasta Chełmna, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju – PZR z Torunia. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny #AktywniObywateleGrant.