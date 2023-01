Gotowe - śmieszne i poważne życzenia i wierszyki na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2023. Zdjęcia

Firma Nine Hills Motorcycles spod Chełmna z nagrodą Luksusowa Marka Roku 2022

Dzień Babci i Dziadka to idealny czas do celebrowania relacji z seniorami. Warto kierując do seniorów życzenia wykazać się pomysłowością i kreatywnością!

Wnuczki i wnukowie życzenia ukochanym seniorom mogą złożyć osobiście, na kartce, w liściku, mailu, czy w SMS-ie. Nie wiecie, jak ubrać w słowa, to co chcielibyście wyrazić babciom i dziadkom? Oto nasze krótkie, ale doskonale oddające miłość, którą chcemy obdarować naszych seniorów, życzenia i wierszyki.

Czego życzyć dziadkom w ich dniu? Podpowiadamy!