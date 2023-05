Więcej łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Chełmnie. Jest szansa, że pacjenci poczekają krócej

- O kolejne 10 stanowisk zwiększyliśmy bazę w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym - informuje Marzanna Ossowska, dyrektor chełmińskiego szpitala. - Czas oczekiwania na przyjęcie jest długi, a zwiększona liczba łóżek to zwiększona dostępność dla pacjentów. Obecnie jest tych łóżek już 59. Rozpoczynaliśmy od 35. Widząc, że jest duże zapotrzebowanie na opiekę długoterminową podjęliśmy rozmowy z NFZ w celu zwiększenia bazy łóżkowej. W maju 2022 roku otrzymaliśmy zgodę na dodatkowych dziesięć łóżek, a teraz od kwietnia o kolejnych dziesięć. W ciągu roku przybyło zatem aż dwadzieścia łóżek.

Nowy sprzęt już w szpitalu w Chełmnie

- Kupiliśmy sprzęt na blok operacyjny, który będzie służył do zabiegów laparoskopowego usuwania przepuklin u pacjentów, którzy zostaną do tego zakwalifikowani przez lekarzy - informuje dyrektor Ossowska. - Fizjoterapia wzbogaciła się o nowe wirówki i laser. Nowy endoskop jest w pracowni endoskopii, kupiliśmy też holter do EKG.