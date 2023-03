Waloryzacja 2023 - takie są nowe emerytury brutto od marca. Nowe stawki świadczeń

To jest rekordowa waloryzacja emerytur

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia trafiły (1, 3 , 6 i 10 marca) już do emerytów i rencistów. Kolejne wypłaty zostaną przekazane do 15, 20 i 24 marca 2023 roku. Tak jak w roku temu decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej. Trwa marcowa waloryzacja świadczeń ZUS, która w 2023 roku jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki. Wskaźnik waloryzacji sięgnął 14,8 proc.

Nie mniej niż 250 złotych brutto otrzymają osoby pobierające renty rodzinne, socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryci, o ile ich emerytura na koniec lutego br. nie była niższa niż 1338,44 zł brutto. Jeśli emerytura była niższa, to świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji, czyli o 14,8 proc. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki to 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej -125 zł brutto- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Osoby, których świadczenie wynosi obecnie np. 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 złotych więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł. Emerytura w wysokości 2000 złotych wzrośnie o 296 zł – do 2296 zł. To dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3000 zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (o 444 zł więcej). Przełoży się to na 5328 zł podwyżki w skali roku.

Świadczenia ZUS waloryzuje z urzędu

Nie trzeba składać wniosku. Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstało do końca lutego 2023 roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona, to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Tabela emerytur brutto po waloryzacji - kwoty

W galerii podajemy przykłady kwot "nowych" świadczeń, które będą z ZUS-u otrzymać będą emeryci. Od 10 000 do 10 zł.

Podajemy, też jak obliczyć dokładnie swoją emeryturę po waloryzacji.

Od marca 2023 wzrosły także najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych