Młody radny Aleksander Peszka z najwyższym wynikiem w Okręgu nr 2 do Rady Powiatu Chełmińskiego

Chce doprowadzić do remontu dróg powiatowych: Kolno-Łęg-Podwiesk, Chełmno-Mniszek, Starogród-Kałdus. Chciałbym również doprowadzić do budowy ścieżki rowerowej w Robakowie i Trzebiełuchu. Ten program już zacząłem realizować przed wyborami - zbierałem podpisy poparcia pod wnioskiem do PZD w sprawie wpisania tych inwestycji w Powiatowy Plan Rozwoju Sieci Drogowej. Cały czas chce być radnym prospołecznym. Planuje otworzyć pierwsze na terenie okręgu biuro radnego, informować mieszkańców o działaniach starostwa oraz moich, jako radnego. Planuje też walczyć o większą aktywność profili Starostwa Powiatowego w mediach społecznościowych. Ostatnim takim ważnym punktem jest doprowadzenie do zwiększenia kwoty dotacji dla OSP. Obecnie każda gmina otrzymuje po 10 tys. złotych. Chciałbym doprowadzić do zwiększenia tej kwoty.