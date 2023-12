Takie są ceny choinek w Chełmnie w grudniu 2023 roku. Zdjęcia

Wybierzecie żywe czy sztuczne? Gdzie w powiecie chełmińskim planujecie zakup świątecznego drzewka?

Cena za choinkę, czy to świerk, czy sosna albo jodła prosto z lasu, jest niższa od tej sprzedawanej na targowisku w centrum miasta, bo pomija pośredników. Trzeba jednak wybrać się po nią do nadleśnictwa lub leśnictwa samemu lub komuś zlecić transport. Ceny wahają się od 20 zł (za choinkę mającą 1 m wysokości) do ponad 800 złotych (za 12-metrowe drzewko).