Remont drogi wojewódzkiej nr 551 Unisław - Wybcz. Nowy asfalt ucieszy kierowców. Zdjęcia

- To kolejna ważna inwestycja na naszych drogach wojewódzkich oczekiwana przez mieszkańców - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Dzięki niej cała trasa z Torunia do Unisławia, będzie gwarantować bezpieczną podróż. Wcześniej udało się zmodernizować odcinek z Torunia do Wybcza oraz zbudować ścieżkę rowerową z Torunia przez Łubiankę do Unisławia po śladzie dawnej linii kolejowej.

Zakres prac na trasie nr 551 Unisław-Wybcz jest szeroki. Droga przejdzie gruntowną modernizację, obejmującą m.in. wymianę starej konstrukcji. Po obu stronach powstaną pobocza o szerokości metra. Chodnik w Unisławiu zostanie przebudowany i dostosowany wysokością do nowej jezdni. Wykonane zostaną nowe zjazdy na posesje i wyłożone kostką betonową perony autobusowe. Trasa na całym odcinku zyska nowe oznakowanie poziome.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Colas Polska z Palędzia. Koszt prac to ponad 9 mln zł.