Oto wydarzenia zaplanowane w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy

Marsz solidarności z Ukrainą, koncert z udziałem uczestnika The Voice of Poland, jarmarki wielkanocne, warsztaty, wystawy - to wszystko w najbliższych dniach wydarzy się w powiecie chełmińskim.

Marsz solidarności z Ukrainą

Dziś (24.03.2022) w Chełmnie zaplanowano marsz Solidarni z Ukrainą. Dziś mija miesiąc od ataku Rosji na Ukrainę, więc o godz. 19 organizatorzy zapraszają mieszkańców na rynek, aby kolejny raz mogli solidarnie wyrazić swoje wsparcie. Być może spotkać się także z obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do naszego miasta, i zechcą wziąć udział w spotkaniu. Będzie to trzecie spotkanie, które zainicjowane zostaje z potrzeby wspólnego przeżywania tego, co wydarza się na Ukrainie.

Warsztaty w gminie Chełmno

Gmina Chełmno zaprasza na warsztaty dla dzieci "Magiczna zabawa". Będą pokazy iluzji, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne. Dla nikogo nie zabraknie łakoci. Zajęcia odbędą się w sobotę (26.03.2022) w sali wiejskiej w Klamrach. Początek o godz. 15. Na 2 kwietnia w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebczu Szlacheckim odbędzie się koncert charytatywny dla Ukrainy. Rozpocznie się on o godz. 18. Wystąpi Wiktor Kowalski (tenor) - wokalista The Voice of Poland. Na akordeonie/pianinie zagra ks. prałat Sławomir Deręgowski, a na akordeonie/syntezatorze Jacek Deręgowski. Wydarzenie poprowadzi Aleksandra Kowalska. W czasie koncertu będzie zbiórka na pomoc Ukrainie.

Jarmark Wielkanocny w gminie Stolno

Gminny Jarmark Wielkanocny zaplanowano na 3 kwietnia w Stolnie. Rozpocznie się o godz. 11 na parkingu przed Urzędem Gminy Stolno potrwa do godz. 14. W programie: oprawa artystyczna Zespołu Tańca Ludowego Kundzia, pokaz kulinarny, możliwość dokonania zakupów rękodzieła. Będą przysmaki przygotowane przez KGW: Stolno, Robakowo, Cepno i Paparzyn. Będzie degustacja żurku na swojskiej białej kiełbasie oraz babeczek do święconki. Chętnym udostępniona zostanie też fotobudka. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych oraz chleba i wypieków z Piekarni Stolno i Piekarni Gorzuchowo.

Koncert w chełmińskiej farze

Koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu Chóru Collegium Cantorum w Chełmnie pod dyrekcją Michała Rajewskiego zaplanowano w niedzielę w farze. Rozpocznie się o godz. 18.45, po mszy św. Wstęp jest wolny.

Wystawa w Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Nową wystawę "Wspomnienia z podróży" można oglądać w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. To wspaniała okazja do wspominek starych, dobrych czasów, kiedy mogliśmy spontanicznie wsiąść do pociągu i ruszyć w nieznane! Ekspozycja prezentuje nie tylko zdjęcia podróżników, ale również ich refleksje na temat ciekawych i często nieznanych zakątków świata. Z pewnością rozbudzi „apetyty” na nowe doznania i wrażenia, które zwykle towarzyszą w trakcie licznych wędrówek i wojaży. Wystawa jest już otwarta dla wszystkich zainteresowanych - od godz. 8 do 16 - od wtorku do soboty. Ekspozycja będzie czynna do końca marca br.

Święto Gofra w Unisławiu na bis

Wykorzystane 30 kg ciasta i zebrane 3550 zł to efekt ubiegłorocznego, charytatywnego święta gofra. Tym razem Koło Gospodyń Wiejskich w Unisławiu i GOK zapraszają wszystkich chętnych do pomagania na słodko Szymonkowi z Grzybna, u którego zdiagnozowano autyzm dziecięcy. Zapach wypiekanych gofrów będzie unosił się w piątek, 25 marca od godz. 12 do 18 z sali w piwnicy GOK-u od strony parku. Gofry będą sprzedawane na wynos. Cena za sztukę to 4 złote, ale na szczytny cel można dać więcej.

Zając wielkanocny na wiele sposobów

Z papieru, włóczki, gliny, a może masy solnej? Zaprezentuj swój pomysł na wykonanie zająca wielkanocnego i weź udział w konkursie plastyczno – technicznym na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu. Podpisane prace opatrzoną metryczką: imię i nazwisko, wiek, miejscowość, a w przypadku przedszkolaków i uczniów dodatkowo nazwa przedszkola lub szkoły, należy dostarczać do biura GOK do 31 marca. Technika i forma wykonania dowolna. Przewidziano atrakcyjne nagrody. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Unisław. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7 kwietnia o godz. 16.

Jarmark Wielkanocny w Chełmnie