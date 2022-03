Zbiorki dla Ukraińców z Kaniowa i uchodźców w Chełmnie. Mogą też uczyć się języka polskiego. Zdjęcia Monika Smól

Trwa zbiórka darów dla Ukrainy. Do Chełmna dotarł też transport darów z niemieckiego miasta partnerskiego. Przygotowywany jest trzeci transport do Kaniowa Rafał Przybylski Zobacz galerię (39 zdjęć)

Drugi transport darów do Kaniowa na Ukrainie - miasta partnerskiego dla Chełmna - dotarł już bezpiecznie na miejsce. Do Chełmna z kolei dojechały busy darów z Niemiec, które zostały rozpakowane na Grudziądzkiej 36 i pojadą z trzecim transportem z Chełmna do Kaniowa. Już dziś zaczynają się też lekcje języka polskiego dla Ukraińców.